O primeiro-ministro anunciou hoje que Lisboa será a primeira cidade da Europa do Sul a ter uma ligação aérea directa com São Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos, através da TAP, a partir de 2019.António Costa deixou esta mensagem após uma reunião com responsáveis do Silicon Valley Bank - uma das mais prestigiadas instituições financeiras em capital de risco -, num discurso em que procurou salientar a existência em Portugal de um ecossistema favorável à abertura de negócios inovadores na área das tecnologias."Lisboa será a primeira cidade da Europa do Sul a ter uma ligação aérea directa com São Francisco", afirmou o primeiro-ministro.Numa breve intervenção perante uma plateia de especialistas em negócios de 'startups', o líder do executivo português falou na existência de paralelismos entre Portugal e o estado da Califórnia."Estão ambos em costas oeste, uma do continente europeu, a outra na América do Norte; temos um bom clima; possuímos ambos uma 'Golden Gate' [Ponte 25 de Abril] e eléctricos na cidade; somos conhecidos por dispor de bons lugares para a prática do surf; e temos bom tempo na maior parte do ano", começou por referir o primeiro-ministro.A seguir, o primeiro-ministro apresentou vantagens algumas competitivas de Portugal para os investidores em projectos tecnológicos, pegando nos exemplos das multinacionais Google e Cisco."Temos um vibrante ecossistema de negócios e a prioridade do Governo é apoiar as 'startups'. Sei que algumas 'startups' têm nome inglês, mas têm uma grande base em Portugal", disse, numa nota de humor.A seguir, o primeiro-ministro deixou uma mensagem de carácter político sobre o carácter consensual deste tema no país: "Esta é uma visão de futuro para Portugal"."Venham, não só para nos visitar, mas também para investirem e trabalharem connosco", acrescentou.A seguir, também o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, fez um discurso sobre "as vantagens competitivas de Portugal", falando então na existência de "boas infraestruturas" e de uma "reconhecida boa qualidade de vida"."Somos um país que tem orgulho da sua abertura ao exterior, no comércio, na vida social ou na cultura", acentuou o titular da pasta da Economia.