O presidente executivo e cofundador da Web Summit Paddy Cosgrave , voltou a elogiar o papel da polícia portuguesa no evento, por colocarem a "segurança acima de tudo", e desvalorizou as críticas feitas nas redes sociais."Eu gostaria muito de agradecer à polícia pela enorme quantidade de horas" de trabalho e porque "colocaram a segurança primeiro e acima de tudo", disse Paddy Cosgrave, na conferência de imprensa desta terça-feira.O responsável já tinha agradecido às forças polícias na segunda-feira, na cerimónia de arranque do evento em Lisboa, o qual teve início atrasado devido ao reforço de controlo de mochilas."Acho que são fantásticos", sublinhou Paddy Cosgrave, aludindo ao trabalho das autoridades."Vi críticas nas redes sociais [ao seu trabalho], não é justo", considerou, reiterando que os profissionais estiveram a trabalhar "no melhor interesse de todos", destacando as "horas extra" que estão a fazer durante a Web Summit.Na conferência, Paddy Cosgrave contou que a organização da Web Summit tem "trabalhado muito para minimizar o desperdício" no evento.Neste contexto, o cofundador da Web Summit contou que, pela primeira vez em três anos, nesta edição há garrafas de água de plástico no evento, o que levou a organização a tomar uma decisão esta manhã sobre o assunto."Temos uma vasta área de reciclagem e separamos o lixo, mas não temos tido garrafas de plástico no evento em três anos. É muito, muito triste. A decisão era ou ter água para os participantes ou não ter e infelizmente a decisão", prosseguiu Cosgrave, que está a tentar recuperar de uma constipação.A decisão foi ter água para os participantes, mas Paddy Cosgrave lamentou que a situação tivesse acontecido.O cofundador destacou a "diversidade de oradores" da quarta edição da Web Summit, que termina na quinta-feira, salientando que a Web Summit é um "melting pot" da tecnologia.Na sua intervenção, o tema da meteorologia também foi abordado, já que as previsões davam chuva."Não sei a que santos é vocês rezam, porque eles responderam aos nossos apelos", afirmou Cosgrave.Relativamente às 'startups', o cofundador da Web Summit acredita que irá assistir-se a "muitos unicórnios a explodir nos próximos 12 meses".