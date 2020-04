Os "trabalhadores independentes" que tenham uma quebra de faturação de pelo menos 40% vão receber apoios estatais. Anteriormente, o apoio extraordinário estava previsto apenas para aqueles que sofreram uma paragem total da sua atividade em resultado da pandemia e do estado de emergência.

"Para quem declare até um IAS e meio [cerca de 650 euros], vai receber um IAS [438,81 euros], tal como antes estava. Mas cria-se agora um segundo escalão para quem declare rendimentos acima de um IAS e meio. Nestas circunstâncias passará a receber dois terços daquilo que declare com o limite de um salário mínimo nacional", explicou Tiago Antunes, secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro.

"Antes, para se aceder ao regime, era preciso ter três meses consecutivos de contribuições ao longo do último ano. Agora, abrangem-se igualmente as pessoas que declaram de forma intermitente", mas agora esse regime foi alterado e torna-se acessível a todos desde que tenham cumprido a obrigação contributiva "em pelo menos seis meses interpolados ao longo do último ano", revela ainda o Governo.

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, explicou ainda que os trabalhadores "a recibos verdes" isentos de contribuições sociais por estarem no primeiro ano de atividade não podem beneficiar do apoio extraordinário. O decreto em causa foi aprovado na quinta-feira em Conselho de Ministros e a sua redação final ficou concluída este domingo.

O secretário de Estado lembrou ainda que aqueles que perderam totalmente o seu rendimento podem sempre recorrer ao subsídio de desemprego.