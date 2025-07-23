Sábado – Pense por si

Dinheiro

Compra de dias extras de férias não vai implicar perda de benefícios

SÁBADO
SÁBADO 23 de julho de 2025 às 15:12
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

Os trabalhadores que desejarem comprar dias de descanso suplementares não serão penalizados no subsídio de refeição, de férias ou de Natal.

A compra de dias de férias pelos trabalhadores vai implicar a perda de salário, mas não vai penalizar outros benefícios, como subsídio de refeição, de férias ou de Natal, nem vai interferir na carreira contributiva. De acordo com o jornal ‘Eco’, esta é uma das alterações à lei laboral que o Governo vai levar na quinta-feira à reunião da concertação social.

A proposta vai ao encontro das pretensões dos patrões, que têm vindo a defender esta prática que já existe em algumas empresas (como a Decathlon Portugal) para atrair e reter trabalhadores, nomeadamente nos setores mais competitivos.

Leia mais em Correio da Manhã

Tópicos Salários e benefícios Portugal Férias
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Compra de dias extras de férias não vai implicar perda de benefícios