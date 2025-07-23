Compra de dias extras de férias não vai implicar perda de benefícios

Os trabalhadores que desejarem comprar dias de descanso suplementares não serão penalizados no subsídio de refeição, de férias ou de Natal.

A compra de dias de férias pelos trabalhadores vai implicar a perda de salário, mas não vai penalizar outros benefícios, como subsídio de refeição, de férias ou de Natal, nem vai interferir na carreira contributiva. De acordo com o jornal ‘Eco’, esta é uma das alterações à lei laboral que o Governo vai levar na quinta-feira à reunião da concertação social.

A proposta vai ao encontro das pretensões dos patrões, que têm vindo a defender esta prática que já existe em algumas empresas (como a Decathlon Portugal) para atrair e reter trabalhadores, nomeadamente nos setores mais competitivos.

