As companhias aéreas nacionais e internacionais estão a recrutar funcionários em Portugal.

Em 2018, a TAP pretende contratar até 700 pessoas. Há ofertas em várias funções, entre tripulantes de cabina e pilotos, que pode ver aqui.

Mas também as companhias estrangeiras procuram funcionários portugueses. Segundo o Diário de Notícias, a Ryanair também fez várias sessões de recrutamento por todo o país. Saiba mais informações aqui.

A Emirates também está à procura de tripulantes. Já conta com 550 portugueses nos quadros e disponibiliza as ofertas de emprego aqui.

Nos últimos três anos, a easyJet recrutou 193 funcionários em Portugal. Segundo o DN, no início de Maio procurou comandantes no Porto. As ofertas podem ser consultadas aqui.