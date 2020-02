Coronavírus. Novo caso suspeito em Portugal

Esta segunda-feira de manhã a diretora-geral de Saúde



Este é o 14.º caso suspeito de infeção com Covid-19 detetado em Portugal. Os 13 anteriores deram negativo.

O paciente encontrava-se no hospital de Santa Maria da Feira quando surgiu a suspeita, estando a ser tratado o transporte para o hospital do Porto.

Foi confirmado esta segunda-feira um novo caso de coronavírus em Portugal. A informação foi avançada pela Direção-Geral da Saúde (DGS) ao Correio da Manhã. O homem, que veio de Milão, vai ser transportado para o Hospital de São João, no Porto.

Graça Freitas tinha dito à Lusa no domingo que o internamento do doente suspeito de infeção com coronavírus era "apenas por precaução", sublinhando que a DGS está "atenta à situação".

Reconhecendo que "muitas pessoas de Portugal estiveram em Itália nos últimos dias, nas últimas semanas, sobretudo nos últimos 14 dias, que são os dias que interessam,", a diretora-geral da Saúde fez questão de "deixar uma palavra de tranquilidade a estas pessoas, mas dizer-lhes também que estejam atentas".

"Se estão assintomáticas, [devem] estar atentas ao aparecimento eventual de sintomas, sobretudo se estiveram com doentes em Itália", disse Graça Freitas.

Insistindo para que "as pessoas se mantenham tranquilas", a diretora-geral da Saúde sublinha que quem eventualmente tenha sintomas - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deverá contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24.

O número de mortos devido ao coronavírus Covid-19 subiu hoje para 2.592 na China continental e foram reportados 409 novos infetados, quase todos na província de Hubei, enquanto a maioria do país não contabilizou novos casos.



