Edição n.º 729

O pedido que chega em 2017 ao ministério das Finanças vem de um serviço do Estado que invoca a necessidade de gastar mais. Este serviço já fora contemplado com um aumento de orçamento, mas aponta agora para uma subida muito maior da despesa – quase o dobro.Razão: a necessidade de deslocar as instalações para o Saldanha, no centro de Lisboa, o que custaria muito mais em arrendamento do que na zona da capital em que estava instalado. Os técnicos da Direcção-Geral do Orçamento sinalizam o pedido e a secretaria de Estado contacta a tutela política daquele serviço para perceber se há alguma razão válida para autorizar a despesa – o ministério do outro lado informa que não há e o pedido é recusado. "É normal haver pedidos de serviços que querem duplicar a despesa", conta àuma fonte governativa.Por razões mais e menos válidas chegam por ano ao ministério das Finanças centenas de pedidos dos serviços. Estes dividem-se, no essencial, em dois tipos: pedidos para poder gastar toda a despesa que estava prevista no orçamento e pedidos para gastar mais do que o orçamentado. Os primeiros dizem respeito às famosas cativações, que entraram em força no debate público no ano passado – as Finanças retêm parte das verbas orçamentadas, que só podem ser desbloqueadas mediante um pedido e uma autorização. Estas são tipicamente de 15% dos gastos em aquisições de bens e de serviços e de 12,5% nas despesas de investimento.Mas é nos segundos, frequentemente confundidos com as cativações, que estão os casos mais polémicos, em áreas sensíveis e subfinanciadas como o Serviço Nacional de Saúde. Uns e outros são reflexo dos instrumentos de controlo da despesa ao dispor do ministério liderado por Mário Centeno, uma centralização de poder que levou a presidente do Conselho das Finanças Públicas, Teodora Cardoso, a afirmar mais do que uma vez que na "gestão de despesa continuamos no [tempo] de Salazar". Este controlo é retratado habitualmente no debate político como sendo feito directamente por Mário Centeno, mas o responsável máximo no ministério intervém relativamente pouco no processo.