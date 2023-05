Como evitar erros na vida? Warren Buffett sugere que se escreva o obituário

O bilionário Warren Buffett, de 92 anos, marcou presença na reunião anual dos acionistas da empresa de que é CEO, a Berkshire Hathaway. Durante o evento, este sábado 6, foi questionado por um jovem de 15 anos sobre como evitar erros na vida. A resposta foi: "Escrever o próprio obituário".







Edições do Dia

"Devias escrever o teu obituário e depois tentar perceber como é que podes viver para o respeitar. É uma coisa sobre a qual te tornas mais sábio ao longo da vida. Só tens que te assegurar em como não fazes nenhuns erros que te tirem do jogo ou que se aproximem disso. Nunca deves fazer uma noitada quando estás preocupado sobre investir, assumindo que tens dinheiro para investir. E se gastas um bocadinho menos do que ganhas, e podes gastar um bocadinho mais do que ganhas... Tens dívidas, e há hipóteses de que nunca mais deixes de as ter. Vou fazer uma exceção acerca da hipoteca de uma casa", explicou.Na reunião, Warren Buffett e o seu braço-direito e vice-presidente da Berkshire Hathaway, Charles Munger, responderam a várias perguntas.Além desta resposta, o bilionário sugeriu parar antes de insultar alguém ou de reagir no calor do momento, porque as pessoas "estragam a vida para sempre por dizer a alguém que vá para o inferno ou outra coisa em 30 segundos, e não podem apagá-lo". "Não é preciso vilanizar alguém para partilhar um ponto de vista sobre temas em discussão", afirmou.Finalmente, aconselhou as pessoas a serem gentis. "Nunca conheci ninguém que fosse basicamente gentil e que morresse sem amigos. E já conheci várias pessoas com dinheiro que morreram sem amigos, incluindo família."Warren Buffett tem 92 anos e lidera a Bershire Hathaway desde 1965, tendo transformado a empresa têxtil num conglomerado com dezenas de negócios.