Quinta, 18 de Junho, 10h00. É o primeiro dia de saldos no Chiado, em Lisboa, e à porta da Zara estão apenas 13 pessoas, em fila, à espera que as portas se abram. Noutro ano qualquer, os saldos da coleção de verão seriam motivo de uma enchente que deixavam as lojas da marca espanhol desarrumadas. Mas este ano é diferente. Só são permitidos 69 clientes em simultâneo na loja de três andares que abriu no início de junho após três meses encerrada, devido à pandemia da Covid-19.

Os saldos sempre foram uma estratégia vencedora para atrair clientes. Mas este ano podem não ser suficientes. "A questão do preço é fundamental para as pessoas se sentirem mais motivadas e com mais coragem para ir às lojas", confirma o diretor criativo e cofundador da consultora de marketing SantaFé Associates, Manuel António Pereira. "Mas não sei se vai funcionar. Será muito difícil vencer a resistência das pessoas."