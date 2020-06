Ministra falou em retoma económica, mas há 400 mil desempregados

Ana Mendes Godinho, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, recorreu a dados desatualizados para indicar numa entrevista que havia sinais de retoma económica . O desemprego continua a subir, ao contrário do que indicou.Segundo o site Dinheiro Vivo , dados do próprio Ministério referentes a esta segunda-feira, dia 22, davam conta de 400 mil pessoas desempregadas no Continente.