Nos primeiros cinco meses do ano, o Portal da Queixa registou no aumento exponencial do número de reclamações no setor do comércio online. Entre 1 de janeiro e 31 de maio de 2020, somaram-se mais de 18 mil queixas no site de registo de reclamações de clientes. É um aumento de 132% relativamente ao período homólogo.De acordo com uma nota de imprensa do Portal da Queixa, o que motivou mais reclamações junto das empresas de entrega de encomendas e correio expresso foram os "atrasos nas entregas, encomendas extraviadas ou arremessadas para a entrada do prédio sem garantia de receção por parte do destinatário, devoluções por indicação de morada incompleta com dados corretos, compradores em casa por obrigação com encomendas devolvidas por indicação de que ninguém atendeu" comA Worten é a marca que lidera com maior número de queixas (Na área dos supermercados online, a lista é encimada pelo Continente (l Corte Inglés (877) e Auchan (375). Nas entregas ao domicílio, a Uber Eats foi a marca que registou mais reclamações (1206). Quanto a viagens e estadias, destacou-se a eDreams (767).