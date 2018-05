As facturas detalhadas fazem parte de dois projectos de lei, um do PS e outro do CDS, que foram analisados pela Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis. Entram em vigor em Julho.

A Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis (ENMC) não tem dúvidas que a implementação de facturas detalhadas de gasolina e gasóleo vai ter como consequência um aumento do preço dos combustíveis, pois os custos vão acabar por ser imputados aos consumidores.



As facturas detalhadas fazem parte de dois projectos de lei - um do PS e outro do CDS - já aprovados na generalidade que foram analisados pela ENMC. No parecer, divulgado este sábado pelo Jornal de Notícias, o organismo encontrou dois problemas que acarretam custos para as empresas: a adaptação dos sistemas de facturação das gasolineiras e a viabilidade de apresentar diariamente os dados necessários. Para a ENMC, essse aumento de custo "vai, necessariamente, ser reflectido no custo final ao consumidor".



O deputado do PS Hugo Costa revelou ao mesmo jornal que estas exigências devem entrar em vigor no final de Julho. Tanto PS como CDS acreditam qe o paracer da ENMC não será impeditivo. "O PS acha que a informação adicional irá levar a uma baixa de preços. Mais informação não pode ser sinónimo de mais custos", frisou Hugo Costa.



Portugal tem, actualmente, a quinta gasolina mais cara da União Europeia.