Mais de metade do valor da sua factura em combustíveis (gasolina ou gasóleo) vai direitinha para impostos. Esta é uma das razões por que os combustíveis, em Portugal, estão tão caros. Aliado a este factor está desvalorização do euro face ao dólar e a valorização do barril nos mercados internacionais. Resultado: há nove semanas que os preços estão a subir. Se abastecer 40 litros de gasolina, a factura será de 66,20 euros, só que mais de metade desse valor vai para o bolso do Estado.