Combustíveis sobem pela quinta semana consecutiva para máximos de nove meses

s cotações do petróleo aproximam-se do sexto ganho semanal seguido, depois de ontem terem disparado em torno de 5% com a expectativa de uma retoma mais rápida da procura por combustível, à medida que os países vão começando a implementar os seus planos de vacinação contra a covid-19.









Os cálculos têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Mas o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.



Os novos preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).



Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).



Os preços dos combustíveis vão voltar a subir a partir da próxima segunda-feira, dia 14 de dezembro. De acordo com os cálculos do Negócios, há margem para uma subida de cerca de 1 cêntimo tanto para o gasóleo simples como para a gasolina 95. No primeiro caso, é expectável que os preços atinjam os 1,247 euros por litro, naquela que é a quinta semana seguida a valorizar. A concretizar-se esta subida, o gasóleo ficará em máximos desde meados de março deste ano. Já no caso da gasolina simples 95, o preço por litro deverá subir para os 1,402 euros, um valor que não se verificava desde o início de março deste ano, antes de a pandemia se fazer sentir nos mercados petrolíferos. Esta semana, o Governo português fixou a taxa de carbono para 2021, bem como o valor a pagar pelos consumidores por cada litro de gasolina e gasóleo.

De acordo com o decreto-lei publicado esta sexta-feira, a taxa do adicionamento sobre as emissões vai passar de 23,619 euros por tonelada de CO2 para 23,921 euros por tonelada de CO2.