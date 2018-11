A empresa foi ao Parlamento pedir que néctares, sumos sem gás e leite com chocolate passem também a ser taxados, apelando ainda que as bebidas com até 25 gramas de açúcar por litro fiquem isentas deste imposto.

Cerca de um ano e meio após o início da taxação do açúcar nos refrigerantes, a Coca-Cola foi ao Parlamento pedir que os néctares, sumos sem gás e leite com chocolate passem também a ser taxados. A empresa apelou ainda que as bebidas com até 25 gramas de açúcar por litro passem a ficar isentas do imposto, avança este terça-feira o Público.

A Coca-Cola começou por apelar ao PCP na segunda-feira, passando esta terça-feira ao PSD e ainda pela Comissão de Orçamento e Finanças durante a semana. A empresa, que em Portugal distribui também Fanta, Sprite, os chás Nestea e Honest, bebidas energéticas Aquarius e Powerade e ainda a água Aquabona, pede que as bebidas com menos açúcar deixem de ser penalizadas.

De acordo com os cálculos da empresa, o Estado português pode arrecadar cerca de 100 milhões de euros anualmente se taxar estes três tipos de bebidas – que actualmente estão isentos –, compensando assim o facto de que em 2017 a receita tenha ficado dez milhões de euros abaixo do esperado.

Entre as bebidas que a Coca-Cola quer ver taxadas estão os néctares, que chegam a ter 105 gramas de açúcar por litro, sumos pasteurizados, com 95 gramas, e o leite com chocolate, que chega a 100 gramas de açúcar por litro.

Desde dia 1 de Fevereiro do ano passado que algumas bebidas são alvo de tributação especial de consumo consoante o peso de açúcar por litro.

Caso o nível seja inferior a 80 gramas por litro, pagam 8,34 euros por cem litros. Superior, obriga ao pagamento de 16,69 euros por cem litros. Na proposta de Orçamento do Estado para 2019, o Governo criou mais dois escalões – o que aliviou a carga fiscal sobre algumas bebidas com menos de 80 gramas de açúcar por litro e penalizou as que têm mais.