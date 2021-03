O licor chinês que derrotou a Coca-Cola

Os registos oficiais da diplomacia dos EUA contam-nos que, num jantar em 1974, o secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger, desabafou com o futuro Presidente da China, Deng Xiaoping: "Penso que, se bebermos uma dose suficiente de Moutai, podemos resolver o que quer que seja." A resposta veio célere e diplomática: "Sendo assim, quando voltar para a China teremos de tomar medidas para aumentar a produção." Já no século XXI, em tempos de crescente tensão entre as duas superpotências, talvez esta seja uma boa altura para voltar a encher os copos com o abrasivo licor.



O Moutai é feito a partir da destilação de sorgo vermelho e trigo, a que se junta água do rio Chishui, que corre na cidade de Maotai (o nome da bebida é uma adaptação do local onde é produzida), situada no Norte da província de Guizhou. A água e o clima local, bem como o longo e elaborado processo de produção (o ciclo completo demora cinco anos, com 165 procedimentos diferentes) são apontados como fatores diferenciadores deste baijiu (tipo de licor chinês) com um grau alcoólico intimidante: 53%! E, como acontece com os grandes vinhos ou os whiskies mais seletos, a denominação Moutai é exclusiva daquela região. Há muitos baijiu, mas o Moutai é único. Tem um terroir.



E os chineses esgotam rapidamente as garrafas que surgem nas prateleiras das lojas – em 2019, a cadeia norte-americana Costco lançou-se na China e o Moutai está a ser um dos seus campeões de vendas. Cada garrafa de meio litro custa 1.498 yuans (cerca de 172 euros), mas este é o melhor preço de mercado na China. Isto num país cujo rendimento médio mensal ronda os 830 euros.