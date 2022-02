Cibersegurança, uma das carreiras mais quentes no mercado

Jovens têm salários de entrada até 1800 euros em Portugal. Os que trabalham para o estrangeiro podem, em pouco tempo, ganhar até 50 mil por ano. Com o negócio a crescer, as empresas de cibersegurança competem por um recurso escasso: as pessoas.

A S21Sec, uma das empresas que atua no negócio da cibersegurança, tinha cerca de 200 trabalhadores há apenas quatro anos. "Duplicámos a equipa entretanto", explica Pedro Leite, o administrador com o pelouro operacional na empresa. Os ataques recentes e muito mediatizados a várias grandes empresas – em particular a Vodafone, um gigante das telecomunicações que investe muito em cibersegurança – estão a fazer mexer um mercado que continuará a crescer e a competir por um bem escasso: as pessoas. "Há um défice tremendo", aponta Pedro Leite.

As carreiras em cibersegurança são das mais quentes no mercado laboral português e global. Um jovem com 23 anos pode facilmente receber entre 1.300 e 1.800 euros como primeiro salário numa destas empresas – para quem entra no mercado internacional, trabalhando por via remota a partir de Portugal, os valores podem subir a um intervalo entre 2 e 3 mil euros mensais. No topo dos salários à entrada estão valores superiores a cinco mil euros.

"De uma forma geral há poucos recursos humanos, que são assediados por outras organizações [lá fora]", indica Luís Martins, diretor da Cipher, uma empresa focada apenas no negócio da cibersegurança. A generalização do teletrabalho confirmou o carácter global desta indústria – se em empresas como a Cipher ou a S21Sec os técnicos trabalham remotamente, o mesmo pode acontecer para negócios em Inglaterra ou na Califórnia, cuja capacidade para competir através do salário é muito maior.