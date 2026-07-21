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Centros de dados poderão gastar metade da energia elétrica consumida em Portugal

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes 21 de julho de 2026 às 23:00
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Só a Start Campus, em Sines, pesará o equivalente a 20% da eletricidade gasta hoje no país quando estiver a funcionar a todo o vapor. Apesar da filtragem maior dos projetos, há ainda vários na calha. Sem atenção ao ritmo de licenciamento de novos centros, e sem mais geração de energia renovável, o boom tornará os preços mais altos para todos.

Visto de fora, um centro de dados parece um grande armazém mas, na realidade, é como uma gigantesca máquina calculadora. Lá dentro há milhares de armários metálicos padronizados - com 2 metros de altura, 60 centímetros de largura e 1 metro de profundidade - onde estão arrumadas dezenas ou centenas de milhares de máquinas. Estas respondem a perguntas do Chat GPT ou do Claude, treinam estes modelos de inteligência artificial (IA), guardam fotos, servem vídeos e executam aplicações - são milhares de milhões de operações por segundo. Cada operação gasta muito pouca energia, mas o somatório é gigantesco: uma só fila de armários com servidores pode gastar o mesmo que um edifício de escritórios.

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