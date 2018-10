Maço de tabaco vai aumentar 10 cêntimos

O aumento do imposto sobre o tabaco, no caso dos cigarros, actualizado à taxa esperada para a inflação, deve levar a um acréscimo de cerca de 10 cêntimos num maço, apurou o Negócios.É proposta a subida do elemento específico do imposto sobre os cigarros - 1,3% para 96,12 euros por cada mil cigarros (mais 2,46 cêntimos por maço do que a taxa em vigor). Mas, devido aos arrendondamentos, a estimativa é a de que a média de aumento no maço possa ficar nos 10 cêntimos.