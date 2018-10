O ministro das Finanças Mário Centeno assegurou que o Governo não se está a encostar demasiado à situação económica mundial e que o orçamento eleitoralista foi o de 2016.

O ministro das Finanças Mário Centeno assegurou que o Governo não se está a encostar demasiado à situação económica mundial, assegurando que está prevista uma possível "situação de desaceleração da economia mundial, que contagie a economia portuguesa", em entrevista esta terça-feira à TVI.



Na entrevista cedida um dia depois da apresentação do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), o ministro das Finanças socialista recusou a hipótese de aumentar as cativações orçamentais para cumprir a meta do défice de 0.2%.



"Temos capacidade e margem para, em situação de desaceleração da economia mundial, que contagie a economia portuguesa, deixar funcionar os estabilizadores automáticos", afirmou Centeno, referindo-se Às teorias de que pode estar a chegar uma nova recessão.



Relativamente às críticas de que o OE2019 foi feito a pensar nas eleições do próximo ano, Centeno afirmou: "Eleitoralista foi o Orçamento de 2016, que permitiu ao país ganhar credibilidade e sair do Procedimento por Défices Excessivos. Todos os outros vêm na sequência deste", explicando que eleitoralista é "um Orçamento que tem políticas económicas credíveis".



Centeno justificou a não actualização dos escalões do IRS à taxa de inflação com o "efeito financeiro a dois anos da atualização dos escalões".