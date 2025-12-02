Sábado – Pense por si

Canal NOW cresce 61,5% em novembro

NOW é acompanhado por uma audiência total de um milhão 587 mil espectadores por dia.

Em novembro, o NOW sobe 61,5% no total do consumo diário e mais de 80% no prime time.

Emitido na posição 9 de todas as plataformas de cabo, o canal NOW fechou o mês de novembro com um share de 1,7%, o que representa um crescimento de 61,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

O NOW é acompanhado por uma audiência total de um milhão 587 mil espectadores por dia.

A cada minuto do mês, o NOW tem uma audiência médio de perto de 38 mil pessoas.

O crescimento do Now é ainda mais notável no horário nobre. No período entre as 20 e as 24 horas, horário de maior consumo televisivo e investimento publicitário, o NOW cresceu 81,1% em relação a novembro do ano anterior. A audiência total neste horário é de cerca de 990 mil espectadores.

O NOW é o projeto televisivo da Medialivre que agrega conteúdos da SÁBADO, do Negócios, da Máxima e do Record.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.

