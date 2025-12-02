Inflação na Zona Euro sobe para 2,2% em novembro

Sem os preços da energia e da comida não processada, bens cujo valor é mais volátil, a inflação foi de 2,4%.

A inflação na Zona Euro subiu para 2,2% em novembro, segundo a estimativa rápida revelada nesta terça-feira pelo Gabinete de Estatísticas da União Europeia (Eurostat). O valor representa uma subida de 0,1 pontos percentuais face ao valor da inflação registado em outubro (que foi de 2,1%) e mantém-se em linha com o valor registado no período homólogo, isto é, em novembro de 2024 (2,2%). Interrompe-se assim uma série de três meses de descida da inflação.



Excluindo apenas a energia, a inflação foi de 2,4% no grupo de 20 países que partilha a moeda única, e excluindo também a comida não processada, o valor foi igualmente de 2,4%. Esta é a chamada inflação subjacente (core), que exclui os preços de produtos mais voláteis.

Segundo a análise do Eurostat, o índice de preços harmonizados no consumidor (IPHC) dos serviços (aumento de 3,5%) e os de comida, álcool e tabaco (2,5%) foram aqueles que mais influenciaram a subida registada em novembro.

Já o preço dos bens energéticos recuou 0,5%, enquanto os bens industriais não energéticos avançaram 0,6%.

O valor da inflação na Zona Euro mantém-se assim um pouco acima dos 2%, que é a meta traçada pelo Banco Central Europeu (BCE) para este indicador económico.

Em Portugal, a inflação recuou para 2,2% em novembro, naquele que foi o terceiro mês consecutivo de alívio nos preços de venda ao consumidor, explicado sobretudo pelo abrandamento da inflação nos alimentos, após várias subidas a pique.

