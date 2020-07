A recessão económica na União Europeia, provocada pela pandemia de covid-19, vai ser mais profunda, e a retoma vai ser menos vigorosa. Nas Projeções de Verão publicadas esta terça-feira, a Comissão Europeia baixou "significativamente" a previsão para este ano, antecipando uma contração de 8,7% na zona euro em 2020, seguida de uma recuperação de 6,1% em 2021. "O pior pode já ter passado", admite Bruxelas, mas a divergência, desigualdade e insegurança" vão aumentar, reconhece."A pandemia afetou a economia da UE mais do que o previsto, mesmo se uma pequena recuperação já é visível", disse Paolo Gentiloni, comissário para a Economia, esta manhã na apresentação do relatório, em Bruxelas.Todos os Estados-membros vão entrar em recessão este ano, e retomar o crescimento em 2021, mas há "divergência" na dimensão tanto da contração, como da recuperação. Estas diferenças "tornaram-se maiores", sublinhou Gentiloni, e a recuperação em 2021 "não vai diminuir as diferenças, sem uma intervenção de política forte", frisou."O risco de um aumento da divergência foi o racional para o nosso plano de recuperação comum. Este risco parece estar a materializar-se. Este é o argumento para o NextGenerationEU e é neste momento mais forte do que nunca", defendeu o comissário.