Governo vai lançar nova linha de crédito de mil milhões para micro e pequenas empresas

Dentro de duas semanas, o Governo vai lançar uma nova linha de crédito garantido pelo Estado, com uma dotação de mil milhões de euros, dirigido às micro e pequenas empresas afetadas pela pandemia do coronavírus. A medida foi anunciada pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, que está a ser ouvido, esta terça-feira, 7 de julho, na Assembleia da República."Já na semana de dia 20 de julho, vamos abrir uma nova linha de crédito dirigida ao conjunto das atividades económicas, com foco nas micro e pequenas empresas, com, pelo menos, mil milhões de euros", detalhou Pedro Siza Vieira. A contratação destes créditos será, novamente, feita junto dos bancos. O ministro referiu ainda que Governo e banca vão rever "as últimas experiências" para que o dinheiro chegue às empresas o mais rapidamente possível.O anúncio é feito mais de um mês depois de o Governo ter assumido que iria reforçar a dotação das linhas de crédito garantidas pelo Estado até ao limite de 13 mil milhões de euros aprovado pela Comissão Europeia. Isto depois de as linhas atualmente em vigor, de 6,2 mil milhões de euros, estarem esgotadas há várias semanas.