O Programa Regressar, que exclui de IRS metade dos rendimentos de quem volte a Portugal, está a gerar dívidas e pode mesmo ser inconstitucional à luz da igualdade. Segundo o Jornal de Negócios , alguns constitucionalistas, como Maria d'Oliveira Martins, consideram que a medida está em causa se não existir um fundamento relevante para a justificar."O legislador devia ser prudente na fundamentação das medidas", disse à mesma fonte, considerando que, no caso do Programa Regressar, "não encontra razão suficiente".Saiba tudo sobre este tema na edição desta quinta-feira do Jornal de Negócios