16 de fevereiro de 2026 às 22:50

Assessor do Benfica ameaça jornalista da CMTV

Canal vai apresentar queixa-crime depois de Gonçalo Guimarães ter dito que iria bater "as vezes necessárias" em Gustavo Lourenço, porque o jornalista questionou jogadores do clube em espaços públicos.

