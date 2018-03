O transporte de passageiros por via aérea, ferroviária, metropolitana ou fluvial cresceu em 2017, revelam os dados preliminares da actividade dos transportes divulgados esta sexta-feira, 23 de Março, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).





O transporte aéreo foi o que mais cresceu no conjunto do ano, 16,4%, enquanto na ferrovia o aumento foi de 5,9% e no metropolitano de 5,6%.

Só no quarto trimestre, os aeroportos nacionais registaram um acréscimo de 12,5% do movimento de passageiros, tendo também os utentes dos comboios e metros continuado a aumentar, ainda que abaixo do conjunto ano, respectivamente, 4,5% e 2,9%.

No transporte ferroviário de passageiros, entre Outubro e Dezembro o tráfego suburbano cresceu 4,8% e o interurbano 2,1%. Já as deslocações internacionais estabilizaram.

Também em todos os sistemas de metropolitano foi registado um aumento de passageiros que, no conjunto de 2017, segundo os resultados preliminares, atingiu 5,6%.

Analisando apenas o quarto trimestre, de acordo com o INE, o número de passageiros nos metros de Lisboa, Porto e Sul do Tejo cresceu 2,9% para um total de 62 milhões. Em Lisboa, neste período o aumento foi de 3,8%, tendo sido transportados 42,8 milhões de passageiros, enquanto no metro do Porto foi de 0,4% , equivalente a 16 milhões de utentes. O metro Sul do Tejo registou, neste período, a maior subida de 4,8%.

Também o número de passageiros em travessias fluviais cresceu entre Outubro e Dezembro 7% atingindo 4,7 milhões de passageiros, sendo que ao rio Tejo corresponderam 4,3 milhões, mais 5,5% em termos homólogos.

De acordo com o INE os resultados anuais de 2017, ainda preliminares, sobre o movimento de passageiros em vias navegáveis interiores revelam um total de 20,4 milhões de passageiros, sendo que o rio Tejo apresentou um acréscimo de 4,6%.

Nos aeroportos nacionais o INE aponta um abrandamento no crescimento dos movimentos. Só no quarto trimestre contabilizou 47,8 mil aterragens em voos comerciais, o que corresponde a uma subida de 8%, enquanto o número de passageiros apresentou um acréscimo de 12,5%. No terceiro trimestre a subida tinha sido de 14,7% e no segundo trimestre de 20,6%.





Relativamente ao transporte de mercadorias, os dados do INE apontam para aumentos das toneladas movimentadas em 2017 nos portos de 1,4%, nos aeroportos de 19,1%, por via rodoviária de 6,3% e por via ferroviária de 2,4%