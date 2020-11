ePaper ou encontre-o nas bancas a 11 de novembro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 11 de novembro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Quando se decide parar um avião por mais de quatro meses há várias coisas que estão garantidas. Primeiro: prepará-lo exige muito mais do que estacionar a aeronave e entregar as chaves a alguém - são precisos 4 a 5 dias, cerca de 200 homens por hora e, entre outras coisas, centenas de metros de fita plástica e longos minutos a fechar janelas. "Estamos a falar de uma ordem de engenharia que pode ter entre 18 a 30 páginas com diferentes atividades a executar. E cada página poderá ter oito passos", explica àPedro Pinto, responsável pela manutenção operacional da TAP. Como alguém já disse, é fazer as contas: parar um avião pode implicar cerca de 240 tarefas.Comecemos por alguns exemplos simples. A fita plástica e outro tipo de coberturas - materiais que a TAP teve dificuldade em encontrar em quantidade suficiente de um dia para o outro porque nunca antes se pararam tantos aviões como com a Covid - servem para tapar motores e outras aberturas. É que onde há um buraco pode rapidamente aparecer um ninho de pássaro, por exemplo. Já aconteceu. Nunca, nos últimos 26 anos, tinha havido tão poucos aviões no ar. Como é que se param? E como é que se mantêm as aeronaves paradas e em bom estado? É isso que lhe explicamos nesta edição da