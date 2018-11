A fábrica de automóveis parou no dia 27 de Outubro, dois dias depois de ter sido alcançado um novo pré-acordo laboral entre a Comissão de Trabalhadores e a Administração da empresa.

A Autoeuropa retoma este sábado a produção, depois de uma semana de paragem programada devido à falta de componentes para a montagem de veículos, confirmou à Lusa fonte oficial da empresa.



A laboração começa às 07h00, com os dois turnos que são normais durante o fim de semana e, a partir de segunda-feira, regressa o trabalho em velocidade de cruzeiro.



A fábrica de automóveis da Volkswagen, em Palmela, parou no dia 27 de Outubro.



"Devido à falta de componentes nas fábricas de motores, vemo-nos obrigados a fazer as seguintes alterações ao calendário de produção: 29, 30 e 31 de Outubro serão `downdays´ (dias de não produção) coletivos", justificou a empresa numa comunicação interna aos trabalhadores.



No comunicado, a que a agência Lusa teve então acesso, a Administração da Autoeuropa sublinhou que a paragem por falta de componentes está a afectar outras fábricas do grupo Volkswagen e que não é exclusiva da fábrica de Palmela.



A paragem de produção ocorreu dois dias depois de ter sido alcançado um novo pré-acordo laboral entre a Comissão de Trabalhadores e a Administração da empresa, que prevê o pagamento do trabalho ao sábado e domingo a 100% e aumentos salariais de 2,9% em cada um dos próximos dois anos.



Estão agendados quatro plenários para os dias 6 e 7 de Novembro para dar conta deste pré-acordo, sendo que as votações, segundo avançou o coordenador da Comissão de Trabalhadores, Fausto Dionísio, à agência Lusa irão decorrer nos dias 8 e 9 de Novembro.



"Os trabalhadores são soberanos, mas estamos confiantes de que será aprovado", salientou o coordenador da Comissão de Trabalhadores.