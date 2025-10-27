Sábado – Pense por si

Após subidas estrondosas, preço do cacau está “em crise”

O esperado excedente da oferta global numa altura em que as novas plantações no Equador estão a atingir a maturidade deverá manter os preços no vermelho.

Depois das fortes subidas do preço desta matéria-prima agrícola em 2023 (178%) e em 2024 (70%), sobretudo devido às fracas colheitas nos principais países produtores — com destaque para a Costa do Marfim e o Gana — por conta das más condições climatéricas, que levaram a um défice da oferta, agora o cenário inverteu-se. As culturas revelam-se mais promissoras e, assim, os preços começaram a cair e o recuo desde o início do ano é já de 45,4%.

