Sábado – Pense por si

Última Hora

Venda de casas atinge em 2025 valor recorde de 41,2 mil ME, mais 21,7%

Lusa 11:45
Adicione como fonte preferencial no Google
As mais lidas

Regista-se um crescimento de 21,7% de vendas, em comparação com o ano de 2024.

As habitações transacionadas em 2025 totalizaram 41,2 mil milhões de euros, correspondendo ao valor mais elevado da série iniciada em 2009 e a um crescimento de 21,7% face a 2024, avançou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No ano passado, transacionaram-se 169.812 alojamentos de habitação
No ano passado, transacionaram-se 169.812 alojamentos de habitação

No ano passado, transacionaram-se 169.812 alojamentos de habitação, um aumento de 8,6% relativamente a 2024, com mais cerca de 13.500 unidades, concluiu o INE, nas Estatísticas da Construção e Habitação 2025.

Segundo os dados da autoridade estatística, em 2025 registaram-se crescimentos no licenciamento de edifícios e fogos, no número de transações, avaliações, preços e rendas, tendo havido uma diminuição no número de edifícios concluídos e um aumento na conclusão de fogos.

Preços das casas mais do que duplicaram desde 2017 em mais de 150 municípios
Leia Também

Preços das casas mais do que duplicaram desde 2017 em mais de 150 municípios

Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Venda de casas atinge em 2025 valor recorde de 41,2 mil ME, mais 21,7%