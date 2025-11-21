Sábado – Pense por si

Dinheiro

Agência de notícias Lusa passa a ser 100% detida pelo Estado

Lusa 18:13
Capa da Sábado Edição 18 a 24 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 18 a 24 de novembro
As mais lidas

Modelo de governação será alterado.

O Estado passou a deter a totalidade do capital da Lusa e os ministros das Finanças e da Presidência aprovaram um projeto de novos estatutos da agência noticiosa que altera o modelo de governação, anunciou esta sexta-feira o Governo.

Governo aprova novos estatutos da Lusa e modelo de governação
Governo aprova novos estatutos da Lusa e modelo de governação Miguel Baltazar/Jornal de Negócios
Tópicos Ministro (governo) Economia negócios e finanças Governo
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Agência de notícias Lusa passa a ser 100% detida pelo Estado