Mr. Palhinhas é o nome profissional de David Paixão – e a clientela não se esquece disso. "Por ser de fácil reconhecimento do produto comercializado", diz o próprio à SÁBADO, admitindo que reforça o marketing pessoal com cartões de visita, site e vendas porta-a-porta. Antigamente eram as enciclopédias que vingavam na angariação de clientes particulares; agora, o engenheiro químico de currículo improvável – refere ter sido formado pela Universidade de Edimburgo, em 2013 – não se cansa de correr restaurantes, bares e hotéis, de Lisboa ao Algarve, com palhinhas coloridas e amigas do ambiente, de papel aço inox.



Como o Mr. Palhinhas, há mais empreendedores portugueses que apostam no produto em versão sustentável: seja em papel, inox, bambu, ou comestível (doce e massa). Para 2020, prevêem subidas de vendas. Isto porque até ao segundo semestre do ano será aplicada em Portugal a diretiva europeia sobre os plásticos de uso único, retirando do mercado as palhinhas feitas com este poluente dos oceanos.













