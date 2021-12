A vingança dos Winklevoss

Recorda-se de Cameron e Tyler Winklevoss, os gémeos que acusaram o fundador do Facebook, Mark Zukerberg, de lhes ter roubado a ideia para a rede social mais poderosa do mundo? É bem possível que não. Depois de chegarem a acordo com Zuckerberg, os irmãos foram ostracizados por Silicon Valley e desapareceram do mundo das startups tecnológicas. Mas não desistiram. Apostaram em bitcoins, as criptomoedas digitais, e são bilionários. Mais: estão a preparar-se para novo embate com Mark Zuckerberg e a vingança poderá ser fatal.



Em junho de 2012, Cameron e Tyler Winklevoss passavam férias em Ibiza, Espanha, quando se depararam com a possibilidade de um novo negócio na área tecnológica. Desde 2008, quando conseguiram que Mark Zuckerberg cedesse 57 milhões de euros em ações do Facebook num acordo extrajudicial, que os irmãos tentavam investir em startups tecnológicas. Mas sem êxito. Apesar de sedentos por investimento, ninguém em Silicon Valley se atreveu a aceitar o incentivo dos gémeos que Mark Zuckerberg odiava.



Em Ibiza, os gémeos conheceram investidores em bitcoins, uma moeda digital descentralizada, por não ser controlada por bancos ou países mas por uma rede de computadores e um sistema matemático chamado blockchain, e apostaram tudo. Com o dinheiro recebido do Facebook compraram milhares de bitcoins – cerca de 1% de todas existentes na altura – no valor de quase 10 milhões de euros. O investimento tornou-os bilionários. É que em 2012 uma bitcoin valia pouco mais de 8 euros e agora a cotação está nos 41.865 euros. Segundo analistas, os gémeos possuem cerca de 70 mil bitcoins.