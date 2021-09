A sustentabilidade passa pela marca?

Este webinar, que é transmitido a 30 de setembro, às 14h, na homepage da SÁBADO, conta com a presença de Catarina Barradas, Diretora de Marca da EDP e de Maria João Oliveira, CEO da Wavemaker para debater os desafios que as marcas enfrentam nesta vertente.





• O que é necessário para criar uma marca sustentável?• O consumidor atual foca-se mais em marcas com causas do que apenas em produtos?• A sustentabilidade é só uma preocupação de compliance ou também oportunidade de negócio?• Qual o impacto da crescente consciência ecológica e social dos consumidores?• Os produtos identificados com defesa da sustentabilidade crescem mais rapidamente do que a categoria no total?• O que é uma powerful brand?

Eduardo Dâmaso, Diretor da SÁBADO, fala sobre estes temas e mais com as especialistas.

