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25 de março de 2026 às 11:22

Pedro Sousa: “José Maria Ricciardi é uma figura incontornável deste século do Sporting”

Pedro Sousa, diretor executivo da Correio da Manhã Rádio, recorda José Maria Ricciardi, durante muitos anos considerado presidente sombra do Sporting, que morreu esta quarta-feira, aos 71 anos.

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