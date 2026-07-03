Preços dos combustíveis voltam a subir na próxima semana

Gasóleo deve aumentar três cêntimos e a gasolina um cêntimo.

Os preços dos combustíveis deverão voltar a subir na próxima semana, com o gasóleo a aumentar em três cêntimos e a gasolina um cêntimo, segundo a estimativa da Associação Nacional dos Revendedores de Combustíveis (Anarec) cedida à Lusa.



Combustíveis: Estimativas apontam para descida nos preços do gasóleo e da gasolina António Pedro Santos

Com base nos atuais valores da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), e tendo em conta as previsões das variações com os valores do fecho do mercado na quinta-feira, o preço médio da gasolina simples 95 deverá subir para 1,887 euros por litro a partir de segunda-feira, enquanto o gasóleo simples deverá rondar os 1,798 euros por litro.

A confirmar-se, a subida prevista inverterá a tendência de queda dos preços dos combustíveis registada na última semana.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

Os preços dos combustíveis tiveram um forte aumento nos últimos meses, num contexto de forte tensão geopolítica no Médio Oriente, com os preços do petróleo pressionados pelo encerramento do estreito de Ormuz e pela volatilidade dos mercados internacionais.

Apesar da queda do preço do petróleo, como explicou à Lusa a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), os custos fixos da refinação e a escassez de armazenagem na Europa explicam a redução mais lenta dos preços dos combustíveis face à descida da matéria-prima.

"A redução de preços na cadeia de valor, com especial destaque na área da refinação é por definição mais lenta que as reduções de preços de matéria-prima (Crude/Brent), pois refletem duas componentes menos voláteis, que são os elevados custos fixos de produção e a escassez de armazenagem na Europa, sustentou a entidade que tem competências de fiscalização e supervisão no setor energético, incluindo na área dos combustíveis.