EDP avança com aumento de capital de mil milhões para comprar espanhola Viesgo

A EDP anunciou hoje, em comunicado à CMVM, que chegou a acordo para comprar a espanhola Viesgo e que para financiar a operação vai avançar com um aumento de capital de mil milhões de euros. Esta é a primeira ação de grande destaque que é executada pela elétrica desde que o antigo gestor financeiro, Miguel Stilwell d'Andrade, assumiu os comandos da empresa.





A E-Redes, a subsidiária da EDP para distribuição de electricidade em Espanha, vai juntar-se a duas subsidiárias de distribuição de eletricidade da Viesgo, a Viesgo Distribution e a Begasa, para passarem a ser geridas, maioritariamente, pela EDP. A elétrica portuguesa terá uma participação de 75,1% e a Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited (em conjunto com os seus fundos, "MIRA") torna-se dona dos restantes 24,9% do capital.Outra das condições deste negócio é que a EDP Renováveis vai adquirir a totalidade do negócio de energias renováveis da Viesgo. Isto significa que a subsidiária de energias da EDP, na qual a elétrica controla 82,6% do capital, arrecada 24 parques eólicos e duas centrais mini-hídricas localizadas em Espanha e Portugal, com capacidade instalada líquida total acima de 500 MW, em troca de 565 milhões de euros.Por fim, a EDP fica ainda com duas centrais de geração térmica da Viesgo no sul de Espanha, "que potencialmente irão incorporar direito aos pontos de ligação à rede", assim que outras centrais sejam desativadas em 2021, prevê a elétrica. A EDP havia anunciado, no dia anterior, que pretende acelerar o encerramento de três centrais que possui na Península Ibérica: a de Sines, a de Aboño e a de Soto Ribera 3.