Governo reduz apoio ao subsídio de Natal com o novo lay-off

O lay-off que se aplica a partir de agosto – que se chama "apoio extraordinário à retoma progressiva" e que se segue ao lay-off simplificado – terá um apoio ao pagamento do subsídio de Natal, mas mais baixo do que o que foi discutido com os parceiros sociais. Os descontos de taxa social única (TSU) também são menos generosos. As empresas que recorram a este apoio vão ter de pagar o subsídio de Natal na íntegra, tal como já estava previsto, tendo direito a um apoio se o subsídio for pago durante aplicação da medida.





No documento apresentado aos parceiros sociais há cerca de duas semanas era dito que o financiamento da Segurança Social correspondia a "um montante correspondente a metade da compensação retributiva", tal como no lay-off clássico.

