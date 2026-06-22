Tomás Araújo falha jogo com o Uzbequistão

Central ficou fora do último treino da equipa das quinas antes da partida de amanhã.

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Tomás Araújo, central da Seleção Nacional e do Benfica, vai falhar o jogo de Portugal com o Uzbequistão, que está marcado para amanhã, às 18h00, em Houston, no Texas, devido a problemas físicos.



Tomás Araújo AP

O defesa, de 24 anos, não marcou presença no último treino da equipa das quinas antes da partida da segunda jornada do Grupo K do Mundial'2026, ele que tinha sido titular na estreia, diante da RD Congo (1-1).

Araújo não treinou com os restantes colegas de equipa nos últimos dias e não vai ser, desta forma, opção para Roberto Martínez na partida decisiva para Portugal, diante do conjunto uzbeque.

Já Rúben Dias, que falhou o jogo com a RD Congo, e Nuno Mendes, que pode ser poupado amanhã, treinaram sem limitações nos 15 minutos abertos à comunicação social.

A sessão de trabalho foi observada de perto por Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol. A comitiva portuguesa segue, às 19h30, hora portuguesa, para Houston.