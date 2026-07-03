Portugal-Croácia: avaliação alternativa dos jogadores

Portugal passou hoje aos oitavos de final do Campeonato
do Mundo 2026 depois de vencer a Croácia por 2-1. Num jogo marcado pela alta ciência
do mister, estiveram em campo 16 jogadores e esta é uma avaliação informal (de
1 a 10) da sua prestação.
Diogo Costa – 7
Como queremos repetir 2016 (numerologia), Diogo Costa já está a ser Rui Patrício.
João Cancelo – 3
Conhecer Toronto: check.
Bem bom.
Rúben Dias – 5
Depois do Congo, Uzbequistão e Colômbia, aparecerem-lhe croatas à frente foi aquele alívio que só os turistas europeus conhecem quanto se deparam
com outro turista europeu em países esquisitos.
Renato Veiga – 6
Bom cabeceamento para trás no golo anulado à Croácia, a causar a dúvida se havia fora de jogo ou não. É preciso dar emoção a este Mundial, tão necessitado dela. Como escreveu Garry Kasparov no X: "Tragic, what a way to finish. All my sympathies with this phenomenal Croatian team. I also had my career attacked by a computer."
Nuno Mendes – 5
Esteve bem, mas sofreu a influência de ter ao lado o Rafael Leão, que passa os jogos a dormir e depois a acordar abruptamente, para depois voltar a adormecer e novamente acordar abruptamente. Foi assim, a bocejar por contágio do parceiro, que assistiu à jogada
do golo da Croácia.
João Neves – 5
Mais um jogo de pânico de um miúdo bom que precisa
rapidamente de voltar a ter treinador.
Vitinha – 5
Voltou a sair, mas desta vez porque o mister queria
experimentar como é que a equipa se comporta em inferioridade numérica no meio
campo durante 20 minutos perante o Luka Modric num jogo a eliminar num Campeonato do Mundo. Como diria o mister, foram “boas sensações”.
Bruno Fernandes – 2
Aos seis minutos, diz Nuno Luz: “Não faz calor, há uma
certa aragem, mas o céu está muito, muito negro”. Uma câmara de baixo mostra o
céu, todo azul. Bom resumo de mais um jogo medíocre do "melhor jogador da Premier League" este ano.
Pedro Neto – 5
A nossa formiga hoje não andou tão rente à parede como é
costume. Fez o melhor jogo no Mundial, o que não significa que tenha feito um
bom jogo.
Cristiano Ronaldo – 5
É acionista da Medialivre, dona da SÁBADO,
patrão de quem escreve.
Marcou dois golos, incluindo um em fora-de-jogo, o que não é para qualquer um, e também conta (foi por isso que foi eleito o MVP do jogo).
Rafael Leão – 4
Típica pessoa que entra numa sala à Homero e sai sempre à Homer.
Não
estamos afastados o suficiente para perceber que esta relação já acabou: como é que
sabemos sempre que dali nunca vai sair nada de realmente útil, mas todas as
vezes que ele pega na bola empolgamo-nos sempre, a achar que dali vai sair
alguma coisa realmente útil?
Ruben
Neves - 4
Quando o mister percebeu que cometeu um erro no meio campo, lançou-o para o resolver. É assim que se agradecem convocatórias para o Mundial.
Gonçalo Ramos – 6
Marcou um golo, o da vitória, poucos minutos depois de ter entrado.
O sarilho em que se foi meter.
Francisco Conceição – 2
Era o típico jogo para ele, mas não foi um jogo para ele.
Bernardo Silva – 3
Entrou para formar um triângulo com Rúben Dias e João Neves. Escola made in Seixal.