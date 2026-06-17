Portugal estreia-se no Mundial com vantagem de 840 milhões sobre RD Congo

A seleção portuguesa estreia-se esta quarta-feira no Mundial 2026 frente à estreante República Democrática do Congo. A diferença de valores de mercado dos jogadores das duas equipas é abissal, mas é preciso mostrar em campo essa vantagem.

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Portugal pára esta quarta-feira a partir das 18:00 (menos uma nos Açores) para ver a estreia da seleção nacional no Mundial 2026. A equipa orientada por Roberto Martínez defronta a estreante República Democrática do Congo e parte com um favoritismo avassalador.



Portugal integra o Grupo K do Mundial 2026. Miguel A. Lopes/Lusa

As diferenças começam no valor de mercado dos jogadores de ambas as equipas: Portugal tem um plantel avaliado em mais de mil milhões de euros, enquanto a seleção africana está avaliada em cerca de 144 milhões. A equipa das "Quinas" é mesmo a quarta seleção mais valiosa da competição, enquanto os congoleses surgem na 32.ª posição.

Também nas casas de apostas o favoritismo de Portugal é esmagador: a probabilidade de vitória de Cristiano Ronaldo e companheiros é de 76%, enquanto o empate recolhe 16% e o triunfo da seleção africana tem apenas uma probabilidade de 8%.

Cabe agora a Portugal justificar em campo o favoritismo - a seleção nacional é apontada como uma das cinco favoritas a ganhar o Mundial - e não protagonizar uma surpresa como sucedeu a Espanha, que empatou com Cabo Verde, ou o Brasil, que não foi também além de um empate com Marrocos, embora este fosse um jogo à partida mais equilibrado.