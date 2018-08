Wendel fora da lista de 21 convocados do Sporting para Moreira de Cónegos

Guarda-redes: Viviano, Salin e Luís Maximiano



Defesas: Ristovski, Bruno Gaspar, Coates, Mathieu, André Pinto e Jefferson;



Médios: Petrovic, Battaglia, Misic, Bruno Fernandes, Acuña e Nani;



Avançados: Bas Dost, Montero, Carlos Mané, Matheus Pereira, Raphinha e Jovane Cabral.

A ausência de Wendel é uma das principais novidades na lista de 21 convocados do Sporting para o encontro no terreno do Moreirense, domingo (18h30), na 1.ª jornada da Liga NOS. Nota ainda para o facto de Renan, guarda-redes contratado neste defeso, também ter ficado de fora de um lote que conta com três guardiões.Em sentido inverso, nota para a chamada de Jovane Cabral, jovem avançado dos juniores.