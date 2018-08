Rui Vitória convocou esta segunda-feira 21 jogadores para a receção ao Fenerbahçe, na primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.Comparativamente com a lista de eleitos para o desafio com o Lyon, ficaram de fora sete nomes: Bruno Varela, Yuri Ribeiro, Lema, Luís Pinheiro, Keaton Parks e Jonas. Recorde-se que o avançado brasileiro está entre a renovação e a saída da Luz As águias recebem os turcos na terça-feira a partir das 20 horas, numa partida que terá lotação esgotada no Estádio da Luz.Svilar e Odysseas Vlachodimos;: Conti, Grimaldo, Luisão, Rúben Dias, Jardel e André Almeida;: Fejsa, Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Samaris, Rafa, João Félix e Gedson;: Seferovic, Ferreyra e Castillo.