Marco Silva pode assinar pelo Benfica na próxima temporada e substituir Rui Vitória. A notícia está a ser avançada pelo jornal britânico The Independent , que lembra que o técnico de 40 anos tem recusado algumas propostas para se manter na Premier League.A mesma fonte indica que o ex-treinador do Watford, que saiu do clube inglês a 21 de Janeiro, já recebeu uma proposta dos "encarnados".Recorde-se que Marco Silva treinou o Estoril Praia e o Sporting CP em Portugal, passando depois pelo Olympiacos, na Grécia. Em 2016 rumou para a Premier League mas não conseguiu evitar a despromoção do Hull City.Rui Vitória já ganhou dois campeonatos pelo Benfica, estando actualmente a dois pontos do FC Porto, primeiro classificado do campeonato português.