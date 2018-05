Presidente dos leões rejubila com o título nacional no voleibol, primeiro conquistado em 24 anos.

Bruno de Carvalho viveu o quinto jogo da final do Campeonato Nacional de voleibol com grande emoção e, sobretudo, muitos nervos. O presidente começou na tribuna presidencial do pavilhão João Rocha e no quinto set já estava junto ao campo. Quando o encontro terminou chorou, invadiu o campo e entrou na festa. Miguel Maia deu-lhe a camisola que usou no jogo e Bruno vestiu-a.



Alegria imensa

"É isto que se está a ver, é para isto que trabalhamos todos os dias. Isto é dos é dos sportinguistas, apostámos nesta modalidade que agora é campeã, 24 anos depois. É indescritível, pelos atletas, pelo staff, por nós, que trabalhamos 24 sobre 24 horas. O Sporting é isto, a partir do momento em que temos o leão ao peito é para ganhar e espero que consigamos no próximo fim-de-semana ser bicampeões de futebol feminino e de andebol. Tenho pena que haja pessoas que não conseguem ver a nossa dimensão. As lágrimas? Este é o clube que amo é o clube por que faço tudo, chateie quem chatear. Temos de partilhar esta alegria com os adeptos e os sócios porque eles são a nossa razão de ser."



Muito para ganhar

"Tenho a percepção que cada título é importante para os sportinguistas e que eles merecem ser felizes em todas as modalidades. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que assim continue, estamos no final da época e há muito ainda para ganhar. Depois vamos pensar na próxima época, e em vencer em tudo."



Atletas de todas as modalidades presentes

"A família sportinguista tem apoiado em todas as ocasiões, são fantásticos, são maravilhosos e fico feliz por estarem aqui. Acabámos este fim-de-semana bem, nós acreditamos no trabalho que fazemos, no que damos ao Sporting e é bom colher o fruto disso. Os líderes motivam-se de vitórias, de resto é trabalho, trabalho e mais trabalho. Quem estiver comigo tem de saber isso, se não estiverem aqui para conquistar vitórias não estão aqui a fazer nada."