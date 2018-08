Mais de 13 meses depois de ter colapsado durante um jogo pré-temporada do Ajax, Abdelhak Nouri acordou do coma. A garantia é dada pelo seu irmão que concedeu uma entrevista ao canal televisivo NOS, afirmando que o holandês de ascendência marroquina tem vindo a melhorar nos últimos meses e já consegue "alguma forma de comunicação" com a sua família.

No dia 8 de Julho do ano passado, o avançado de 21 anos caiu inanimado aos 71 minutos de um jogo amigável frente ao Werder Bremen da Alemanha. Após assistência, o atleta foi colocado em coma induzido. Já na altura o Ajax confirmou que, caso sobrevivesse, o jogador ficaria com lesões cerebrais graves e permanentes após ter estado muito tempo em paragem cardíaca e sem oxigénio no cérebro.

Nouri acordou no dia 5 de Agosto mas apenas agora foi revelada a melhoria do seu estado de saúde. O irmão, Abderrahim, revela que o jogador reconheceu a família e foi estabelecida comunicação.

"Comparando com antes ele está muito melhor e o estado neurológico dele é melhor do que há uns meses", afirmou, reconhecendo que "tem havido um declínio físico" pois Nouri está acamado e "não consegue mexer sozinho o corpo, só a cabeça".

Abdelhak Nouri encontra-se num centro de cuidados continuados com acompanhamento constante da família. "Às vezes ele sai da cama para ir até à cadeira de rodas", revela o irmão.

Os primeiros meses, contudo, não foram fáceis. "No início começou por correr bem a sua recuperação, depois tornou-se mais difícil, com muitos altos e baixos. O sistema imunitário dele está enfraquecido e oscila bastante", explicou o Abderrahim, acrescentando que já existe alguma forma de comunicação com o jogador.

"No início, quando ele estava em coma, com os olhos fechados, não dava, mas desde Dezembro, Janeiro, a consciência dele melhorou e tem havido uma forma de comunicação. Pedimos-lhe que abra a boca ou mexa a sobrancelha e ele faz isso, por isso há uma espécie de comunicação", contou.

Recorde o momento em que Nouri caiu, inanimado, no relvado: