N'Jié, avançado de 25 anos do Marselha, já está em Lisboa para reforçar o Sporting. Será um empréstimo até ao final da temporada.À chegada, N'Jié disse estar "muito feliz", acrescentando que veio para o Sporting "por causa das ambições do clube".Será mais um avançado para a equipa leonina depois da confirmação de Abdoulay Diaby , de 27 anos, que assinou contrato com o Sporting válido para as próximas cinco temporadas. O vínculo do ex-futebolista do Club Brugge contempla também uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.