12 de Junho e 12 de Julho em 12 cidades de 12 países diferentes.



Inglaterra ficou inserida no grupo A com República Checa, Bulgária, Montenegro e Kosovo. No grupo C, Holanda e Alemanha encontram-se novamente depois da Liga das Nações, estando também Irlanda do Norte, Estónia e Bielorrússia. Suíça foi sorteada com Dinamarca, República da Irlanda, Geórgia e Gibraltar no grupo D, enquanto Croácia fica com País de Gales, Eslováquia, Hungria e Azerbaijão no grupo E.



O grupo F contém os nossos vizinhos, Espanha, além de Suécia, Noruega, Roménia, Ilhas Faroé e Malta, enquanto Polónia foi sorteada com Áustria, Israel, Eslovénia, Macedónia e Letónia no grupo G. O grupo H terá França, Islândia, Turquia, Albânia, Moldávia e Andorra, enquanto Bélgica estará no grupo I com Rússia, Escócia, Chipre, Cazaquistão e San Marino. O último grupo, o J, terá Itália, Bósnia-Herzegovina, Finlândia, Grécia, Arménia e Liechtenstein.





The route to #EURO2020 has been mapped out! ?



Which are the 3 toughest groups? pic.twitter.com/fzP8mReLn9 — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) 2 de dezembro de 2018









Os vencedores dos agrupamentos da Liga das Nações, nos quais se inclui Portugal, estão automaticamente qualificados para esta 'repescagem' se não conseguirem o apuramento direto. No caso de conseguirem, as vagas nos 'play-offs' serão ocupadas por ordem da classificação na Liga das Nações.A qualificação para o Euro2020 vai ser disputada entre 21 de Março e 19 de Novembro de 2019 e os 'play-offs' entre 26 e 31 de Março de 2020.Portugal, Inglaterra, Suíça e Holanda vão folgar nas terceira e quarta jornadas de apuramento, entre 07 e 11 de Junho de 2019, e disputar a 'final four' da Liga das Nações, a 05, 06 e 09, no Porto e Guimarães.O Euro2020 será disputado por 24 selecções e irá realizar-se entre