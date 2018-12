O sorteio dos grupos de apuramento para o Euro2020 deste domingo foi agridoce para Portugal: se por um lado, "escapámos" à Alemanha como Fernando Santos queria – ou foi ela que escapou a nós -, Ucrânia e Sérvia colocaram-se no caminho da selecção das "quinas" para garantir um lugar no próximo Campeonato Europeu, realizado em 12 cidades de 12 países diferentes.

O primeiro adversário sorteado foi a Ucrânia. Com a antiga glória Andriy Shevchenko no banco, os ucranianos dominaram um grupo da Liga B das Nações com República Checa e Eslováquia e querem continuar a surpreender. Em crescente renovação, a Ucrânia tem nos extremos Andriy Yarmolenko e Yevhen Konoplyanka as principais referências, além de uma base de jogadores dos dois principais clubes do país, Shakthar Donetsk e Dínamo de Kiev.

A segunda selecção colocada no caminho de Portugal foi a Sérvia. Com caras conhecidas dos clubes portugueses como Matic, Fejsa, Zivkovic, Jovic e Markovic, os sérvios não vão ser um obstáculo fácil de ultrapassar. Na passada Liga das Nações, a Sérvia venceu quatro dos seis jogos e conseguiu a subida até a divisão B da competição.

Conhecida pelos resultados inconstantes, a Sérvia encontrou estabilidade no seu seleccionador, Mladen Krstajic, e esteve presente no Mundial2018 – eliminada por Suíça e Brasil na fase de grupos. A sua figura maior é o coração do meio-campo, Sergej Milinkovic-Savic, mas um número emergente de jovens como Predrag Rajkovic na baliza, Nikola Milenkovic na defesa ou Aleksandar Mitrovic na frente de ataque não são elementos a descurar por parte de Fernando Santos.

No mesmo grupo da Sérvia na Liga das Nações esteve a Lituânia, também sorteada no grupo de Portugal. Mas com sorte diferente: a Lituânia perdeu todos os jogos num grupo com Roménia e Montenegro, além de Sérvia. Não deverá ser um adversário particularmente difícil mas uma visita à Europa de Leste nunca é agradável. E o seleccionador da Lituânia é um conhecido português: Edgaras Jankauskas passou pelo Benfica, FC Porto e Belenenses durante a sua carreira de jogador.

O último adversário sorteado no grupo de Portugal é Luxemburgo. Com dois luso-descendentes a actuarem regularmente, a selecção luxemburguesa chocou o mundo ao empatar a zero com a França no apuramento para o Mundial 2018 – França que viria a tornar-se campeã do mundo na competição.

No geral, o histórico até favorece Portugal. Frente à Ucrânia, a selecção das "quinas" jogou apenas duas vezes e o saldo foi repartido: uma vitória e uma derrota, jogados no apuramento para o Mundial de 1998. Com Artur Jorge, Portugal foi afastado e foi a Ucrânia a seguir para o playoff de apuramento num grupo ganho pela Alemanha.

Quanto à Sérvia, a equipa lusa conta com 2 vitórias e 2 empates, realizados nos apuramentos para os Euro2008 e Euro2016, que Portugal viria a ganhar no fim. O primeiro jogo de todos, um empate por 1-1 em Belgrado ficou marcado pela agressão de Scolari ao defesa sérvio Dragutinovic, para "tentar defender o menino" – Ricardo Quaresma.

Frente à Lituânia, Portugal conseguiu goleadas nas duas vezes que defrontou em jogos particulares, ambas em casa, com 5-1 em 2000, e 4-1 em 2004. Já o Luxemburgo é cliente habitual de Portugal em apuramentos, mas para Campeonatos do Mundo: depois de enfrentar Portugal nas qualificações para o Mundial1962, Mundial1990, Mundial2006 e Mundial2014, o Luxemburgo volta a ter pela frente a equipa das "quinas", agora num Europeu. O registo favorece a turma lusa, com 13 vitórias, um empate e uma derrota em 15 jogos.

Por ter vencido o seu grupo na Liga das Nações, Portugal ficou integrado num dos quatro grupos com cinco equipas, num apuramento em que os dois primeiros de cada ‘poule’ garantem a presença na fase final.

A qualificação do Euro2020 realiza-se entre 21 de Março e 19 de Novembro de 2019, com as últimas quatro vagas a serem decididas num ‘play-off’, entre 26 e 31 de Março de 2020, entre os vencedores dos agrupamentos da Liga das Nações, nos quais se inclui Portugal, se não conseguirem o apuramento directo. No caso de conseguirem, as vagas nos ‘play-offs’ serão ocupadas por ordem da classificação na Liga das Nações.

E neste particular, os três primeiros cabeças-de-série deste grupo estão minimamente salvaguardados, pois tanto Portugal, como Ucrânia e Sérvia venceram os seus grupos da nova prova da UEFA. Isto faz deles presenças obrigatórias nos play-offs, caso não consigam o apuramento através deste grupo.